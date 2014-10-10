Венецианская комиссия решила, что Украине нужна комплексная реформа судебной системы

Об этом заявил народный депутат Украины, членом Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Сергей Кивалов, соббщили УНИАН в его пресс-службе.

Предварительное заключение содержит детальные рекомендации в отношении усовершенствования отдельных норм проекта. Текст предварительного заключения будет опубликован на сайте Венецианской комиссии после 26 октября, проинформировал Кивалов.

При этом он отметил, что особое внимание эксперты Венецианской комиссии обратили на необходимость проведения комплексной конституционной реформы в отношении судебной системы.

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