Около 30 единиц техники РФ въехали на территорию Украины (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

В частности, по его данным, вчера в районе населенного пункта Успенка (Донецкая область) был зафиксирован въезд в Украину около 30 единиц военной техники, дальнейшее движение которой отслеживается украинской стороной.

Читайте такжеБоевики украли украинскую технику и готовят провокации - СНБОТакже Лысенко напомнил, что в течение последних двух суток в Украину из России въехали около 40 автобусов с наемниками, которые прошли боевую подготовку в полевых лагерях генштаба ГРУ ВС России вблизи Ростова-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, Россия заменяет на востоке Украины своих военнослужащих на подготовленных в военных лагерях боевиков для так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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