Боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО и пытались штурмовать аэропорт

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. "Наибольшее количество обстрелов сосредоточено на сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктах, расположенных вблизи Дебальцево и Счастья. Боевики преимущественно используют минометы и стрелковое оружие", - уточняется в сообщении.

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"Накануне утром была попытка штурма донецкого аэропорта. Атака отбита, стратегический объект под нашим контролем", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ситуация в районе Мариуполя стабильная.

Силами Национальной гвардии, СБУ, другими силовыми подразделениями проводятся оперативные мероприятия, направленные на уничтожение диверсионно-разведывательных групп, подчеркнули в пресс-центре АТО.