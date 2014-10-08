Боевики продолжают завозить оружие и боеприпасы из России

Частично - со стороны группировок террористической организации «ДНР» и российских военных в Донецкой области (с вчерашнего вечера до сегодняшнего утра здесь зафиксировано 2 обстрела - позиций украинских войск в районе аэропорта в Донецке и вблизи н. п. Красногоровка). И не выполняется отрядами боевиков «ЛНР» в Луганской области, сообщает Народный Фронт.

Читайте такжеБоевики начали интенсивный минометный обстрел Попасной - МоскальОдновременно наблюдается переправка с территории России в Луганской области российских наемников и боеприпасов для группировок «ЛНР». В частности, вчера после 23:00 из РФ в Луганскую область через пункт пропуска «Изварино» прибыло 10 автобусов с наемниками, 6 грузовиков с боеприпасами и снаряжением и 1 бензовоз.

В район н. п. Счастье Луганской области переброшен отряд боевиков под названием «батальон «Витязь» - около 200 чел.

Среди боевиков «ЛНР» и «ДНР» до начала «режима тишины» активно распространялись слухи относительно подготовки массированного наступления российско-террористических войск.

В то же время на территориях, контролируемых террористами, в течение последних суток наблюдается постепенное отвода от «линии фронта» в Донецкой и Луганской областях подразделений вооруженных сил России. С последующим их перебрасыванием к границе с РФ и выводом на территорию России.

На их место прибывают группы террористов, которые с начала сентября проходили подготовку в лагерях как на территории РФ (в основном - в учебном центре ГРУ ГШ ВС РФ вблизи Ростова-на-Дону), так и на территории Донбасса, где их обучали инструкторы из числа кадровых военнослужащих РФ.

Также в составе отрядов террористов остаются кадровые российские военнослужащие из числа «узких» военных специалистов. В основном это корегувальники артиллерийского огня.

В «ЛНР» и «ДНР» продолжают изображать «социальную помощь» населению. В частности, в городе Шахтерске зафиксирована выдача социальных выплат (с потерей кормильца - 900 грн) по ранее составленным спискам. Однако денег хватило только на часть тех, кто был занесен в списки.

В Луганской области руководство «ЛНР» пообещало продавать уголь пенсионерам по цене 800 грн за тонну (сейчас террористы продают уголь населению по цене 1 500 грн за тонну).

В учебных заведениях населенных пунктов Луганской области террористы в принудительном порядке оформляют учителей в «органы образования Луганской народной республики».

В одном из бюджетных учреждений «ЛНР» в Луганске вместо зарплаты выдали продовольственный набор - 300 гр гречки, 50 гр масла и 2 пакетика чая.