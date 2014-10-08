За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 12 - получили ранения

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, в течение суток на востоке в Украине в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 12 - получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 28 - получили ранения