За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 12 - получили ранения
13:08, 08 октября 2014Политика
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За сутки в зоне проведения АТО погибли 3 украинских военных, еще 12 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, в течение суток на востоке в Украине в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 12 - получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военнослужащих, 28 - получили ранения
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