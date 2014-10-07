На Донбассе нашли около 130 останков украинских военных

Понимая, как никто другой, как трудно идентифицировать останки спустя годы после захоронения, Международная ассоциация исследователей фортификации «Цитадель», Всеукраинская общественная организация «Союз «Народная память», другие общественные организации, с объявлением мирного плана Президента Украины относительно прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины выступили с инициативой немедленно начать поисковые работы в местах недавних боев, причем и на территориях, которые контролируют боевики.

Днепропетровск, Киев, Кривой Рог, Винница - не полный перечень городов, откуда приезжают высококвалифицированные волонтеры-поисковики. Неделя работы в зоне АТО - замена. Но бывает, что после первого выезда на поля Донбасса мужчины, которые провели не один поиск в местах сражений Великой Отечественной, не выдерживают и уезжают домой. Особенностью нынешнего этапа деятельности поисковиков стала работа на территориях, где в любой момент может прозвучать выстрел.

"Каждый защитник Украины, который погиб на Донбассе, должен быть узнаваем и достойно похоронен. Это - позиция украинского государства. Для содействия работе волонтеров всем необходимым, непосредственно в зоне АТО действует группа опытных офицеров", - сообщил руководитель проекта гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.

Среди задач группы - предоставление волонтерам информации относительно возможных мест гибели военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины. Офицеры группы координируют работу различных волонтерских организаций, задействованных в проекте. В частности, специальной одеждой и средствами защиты волонтеров обеспечила общественная организация «Поддержи армию Украины». Вооруженные Силы Украины также предоставляют необходимые материальные средства. А потребности большие. Достаточно отметить, что каждый выезд волонтеров, как правило, - это несколько сотен километров по разбитым войной дорогам и по бездорожью.

В местностях, находящихся под контролем боевиков, рядом с поисковыми группами всегда есть представители "ДНР". Однако и при таких условиях их часто обстреливают, иногда несколько раз на день. Офицеры координационной группы берут группу волонтеров под свою охрану на территории, контролируемой украинскими войсками, ведь и здесь возможны нападения диверсионно-разведывательных групп противника. С этого момента останки украинских воинов находятся под их охраной.

На сегодня найдены около 130 останков украинских воинов. Часть тел предварительно идентифицирована. В большинстве случаев личности погибших установлены по документам или особыми приметами: отметинами на теле, браслетами, подвесками и другими личными вещами и подтверждены результатами генетической экспертизы.

Согласно действующему законодательству, установлена четкая процедура передачи тел родственникам погибших для захоронения. Предварительно идентифицированные останки для передачи в областные морги получают представители воинских частей. Там проводится опознание, что удостоверяется соответствующими документами представителями прокуратур. Идентификация останков, которые невозможно установить по имеющимся документам или особым приметам, будет проводиться по результатам генетической экспертизы. В настоящее время люди, которые считают, что их родные погибли на полях сражений, имеют возможность в областных центрах сдать генетический материал. Вскоре все неопознанные тела и фрагменты будут переданы в соответствующее учреждение для проведения исследований. Сравнение результатов двух исследований позволит установить имена найденных украинских воинов, погибших за независимость Украины.