Боевики помешали представителям Красного Креста посетить Луганск - ОК "Север"

09:31, 07 октября 2014
Политика
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Представители МККК не смогли проехать в направлении Луганска в связи с тем, что руководство самопровозглашенной "ЛНР" не предоставило международной организации гарантий безопасности.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Север".

В течение вчерашнего дня в зоне ответственности войск оперативного командования "Север" была обеспечена работа двух групп представителей ОБСЕ в направлениях Северодонецк-Счастьа и Северодонецк-Славяносербск и одной группы Международного комитета Красного Креста в направлении Луганск-Северодонецк.

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Также в течение вчерашнего дня незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли подразделения войск оперативного командования «Север» из пулеметов крупного калибра, автоматических гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

В ночное время атак не было, однако за указанный срок зафиксированы два пролета беспилотников противника.

По итогу суток потерь среди личного состава войск оперативного командования "Север" нет.

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