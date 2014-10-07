ЕС должен не допустить создания сухопутного коридора между Крымом и Россией — Могерини

Об этом заявила будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель главы Еврокомиссии 2014-2019 годов экс-министр иностранных дел Италии Федерика Могерини, выступая на слушаниях в комитете Европарламента по международным делам, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я считаю, что ЕС должен приложить все усилия, чтобы не допустить создания сухопутного коридора" между Крымом и остальной территорией России".

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По ее убеждению, ЕС должен быть един и действовать на основе солидарности.

"Он должен не допустить создания сухопутного коридора между Крымом и территорией России, а не думать, как на это реагировать", - подчеркнула дипломат.