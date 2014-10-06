В ЕС заявили, что должны переоценить отношения с Россией в последующие пять лет

Кандидат на должность Верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Фредерика Могерини высказывается за пересмотр отношений с Россией и полную поддержку Украине.

"Россия может и не является партнером на данный момент, но является стратегической страной в мире и соседом, прежде всего, для Украины. Я считаю, что мы должны глубоко переоценить наши отношения с Россией в следующие пять лет", - сказала она в понедельник в Брюсселе в рамках заседания комитета Европарламента по иностранным делам.

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Также Могерини считает, что ЕС должен уделять больше внимания к Востоку, начиная с "полной поддержки Украины в плане безопасности, институционных реформ, политическому процессу, экономических и энергетических вызовов". "В краткосрочной перспективе нам нужно полное выполнение Минских договоренностей, полная, а не частичная, поддержка усилий Порошенко, чтобы на востоке страны был мир", - подчеркнула она.

Кандидат на должность Верховного представителя ЕС также высказалась за поддержку Молдавии, Грузии, "особенно в ближайшие месяцы", а также за сотрудничество с Арменией и Азербайджаном.