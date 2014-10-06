Валенса не видит повода люстрировать всех коммунистов

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил экс-президент Польши, руководитель профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.

"Подлых надо устранить, но остальным, даже если они были в коммунистической системе, дать возможность работать для демократической Украины", - сказал Валенса.

Политик считает, что даже тем депутатам, у которых сомнительная биография надо дать шанс поучаствовать в возрождении Украины.

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"От тех, кто запятнал себя, нужно очиститься, но, это небольшой процент людей. Остальным нужно дать шанс порвать с системой и присоединиться к возрождению страны", - убежден бывший польский президент.

По мнению Леха Валенсы, если люстрировать политиков по партийной принадлежности, то проводить реформы будет некому.

"Надо подписать, надо провести люстрацию, но это не значит, что нужно бросать всех за решетку. Практически все мы были связаны с коммунизмом в тот или иной мере. Люди могут менять партийные билеты. Если вы выбросите этих активных людей из политики, то кто будет работать во власти?" - пояснил Валенса.