Президент ПАСЕ: без люстрации Украина не преодолеет коррупцию

Об этом заявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер во время встречи с журналистами, передает "ЕвроПравда".

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"Если вы меняете систему, вам нужно изменить людей. Ведь если вы просто скажете прежним людям: играйте по новым правилам, то я не уверена, что они будут это делать. И второй вопрос: смогут ли люди доверять им?" - отметила президент ПАСЕ в комментарии по поводу люстрации власти в Украине.

"У вас не было настоящего правосудия, суды были коррумпированы, а олигархи во власти решали, какие законы должны быть приняты. Люди, которые работали в этой системе, привыкли к ней. И люстрация позволит разорвать эту связь", - подчеркнула Анн Брассер, добавив, что люстрация несет опасности, которые украинской власти нужно избежать.

"Люстрация должна разрезать связь с прошлым, но в то же время она не должна базироваться на мести. Найти баланс очень непросто", - сказала она.