Под Мариуполем танки боевиков ведут непрерывную боевую стрельбу - СНБО

Боевики и российские наемники в зоне АТО, несмотря на договоренности двух сторон о режиме полного прекращения огня - режима «тишины», продолжают их нарушать.

Об этом УНИАН сообщили в информационно-аналитическом центре СНБО Украины.

«Сегодня в 12.00 в зоне АТО, согласно договоренностям двух сторон, был объявлен режим полного прекращения огня - режим «тишины». В то же время, несмотря на это, на территории Донецкой и Луганской областей террористы и российские наемники вызывающе продолжили обстреливать позиции сил АТО», - говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что трехсторонние клиринговые группы наблюдателей, участвующие в урегулировании конфликта по вопросам прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон, зафиксировали ряд случаев нарушения условий перемирия.

«Информация, которая поступает от мониторинговых групп в центры контроля координации вопросов прекращения огня и стабилизации обстановки свидетельствует о том, что в некоторых секторах буферной зоны, к сожалению, нарушается режим прекращения огня», - констатировали в информационно-аналитическом центре.

Читайте такжеВ Донецке из-за артобстрелов погибли двое и пострадали восемь мирных жителейТак, украинские военные зафиксировали обстрел в районе аэропорта города Донецка. К обычным минометным обстрелам добавились еще и обстрелы из артиллерии крупного калибра. Также минометные обстрелы были зафиксированы вблизи с. Редкодуб.

В районе села Староигнатовки активизировались снайперы и отмечены выстрелы из автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», добавили в СНБО.

В селе Октябрь, вблизи города Мариуполя, ведется непрерывная боевая стрельба из танков боевиков.

«То ли это демонстрация силы, или в такой способ проводится боевое слаживание танковых экипажей. Сейчас данная информация уточняется», - говорится в сообщении.