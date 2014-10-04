Боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии

Об этом сообщил пресс-центр АТО.

По состоянию на 07:20 субботы, под огневые налеты попали блокпосты, опорные и наблюдательные пункты в населенных пунктах Дебальцево, Углегорск, Чернухино, Попасная, Счастье.

«Из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град неподконтрольные вооруженные формирования обстреляли наши позиции вблизи Невельское, Новомихайловка, Красногоровка», - отмечают в сообщении.

В то же время, по данным пресс-центра АТО, ситуация в районе донецкого аэропорта остается под контролем сил АТО.

Как сообщал УНИАН, во время очередного штурма Донецкого аэропорта в пятницу погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения.

Как известно, часть старого терминала Донецкого аэропорта в пятницу вечером была охвачена пожаром. Вследствие боев также загорелось несколько жилых домов.