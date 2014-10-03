Президент надеется, что новый состав Совета отменит депутатскую неприкосновенность

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время общения с представителями СМИ во Львове.

«Я мечтаю, чтобы одной из первых инициатив парламента была отмена хотя бы для следующей Верховной Рады депутатского иммунитета. Думаю, что мы убедимся, что строим свободное демократическое государство», - сказал он.

По мнению президента, депутатский иммунитет не должен препятствовать расследованию дел, и после его отмены люди не будут идти в парламент только для того, чтобы получить защиту.

Глава государства выразил надежду, что пока такое решение не принято, новоизбранный состав Верховной Рады в случае доказательства вины тех или иных депутатов должен «лишать иммунитета кого-либо, независимо от того, к какой политической силе он принадлежит».

Читайте такжеВ Раду баллотируется более сотни депутатов, голосовавших за "законы 16 января"«Я планирую и мечтаю построить такое государство, чтобы раскрытие любых преступлений не зависело от поручения прокуратуре со стороны президента. И если есть преступление, депутатский иммунитет не должен никого спасать или защищать», - подчеркнул Порошенко.