Порошенко прибыл во Львов

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства и сопровождающие его лица из львовского аэропорта прибудут в Львовской академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного, где отметят наградами участников АТО.

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После этого Петр Порошенко во Львовском национальном университете им. Франко представит наработки к «Стратегии реформ-2020».