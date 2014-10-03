Порошенко прибыл во Львов
13:52, 03 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко прибыл во Львов.
Порошенко посещает Львов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства и сопровождающие его лица из львовского аэропорта прибудут в Львовской академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного, где отметят наградами участников АТО.
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После этого Петр Порошенко во Львовском национальном университете им. Франко представит наработки к «Стратегии реформ-2020».
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