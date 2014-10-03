ОБСЕ признает свою вину в допуске посторонних лиц в авто миссии в Донецке
19:17, 03 октября 2014Политика
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине признает нарушение собственных правил безопасности.
REUTERS
Речь идет об инциденте, который произошел еще в начале сентября в Донецке, в результате которого в автомобиль миссии были допущены посторонние люди в униформе.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.
«Миссия сожалеет по поводу инцидента, когда два человека в униформе сели в наш автомобиль. Мы также предприняли все меры, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента», - говорится в заявлении.
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