Российский депутат-боевик: у нас в отряде 90% россиян

Также он возмущается тем, что местные жители неохотно идут воевать на стороне России.

"В нашем отряде 90% россиян, остальные — жители Донецка. Они себя называют русскими. Из россиян половина уральцев, половина — сибиряков", - рассказал депутат в интервью уральскому ресурсу Ура.ру.

Он твердо уверен, что обязан учавствовать в войне.

"Я буду здесь защищать своих братьев славян и русскую землю от фашистов", - заявил Негребецких.

Читайте такжеВ Костроме нашли свежие могилы российских десантниковПри этом он "в шоке", потому что жители Донбасса не рвутся воевать на стороне захватчиков.

"Сам в шоке: они едут в Россию, а мы приезжаем сюда! Они свою землю не хотят защищать! Мне вчера один дедушка сказал: «Да мне без разницы, кто будет, лишь бы пенсию платили». Ветеран войны, весь в орденах и медалях. У меня челюсть отвисла, я ничего больше сказать не мог. Что сказать человеку, который имеет ордена и медали, а ему без разницы, кто будет платить пенсию — фашисты или наши", - говорит боевик.

Также он рассказал о неудачном штурме донецкого аэропорта, при котором боевики понесли большие потери.