Российский депутат-боевик: у нас в отряде 90% россиян
Александр Негребецких, российский депутат местного уровня из Златоуста Челябинской области РФ, воюющий на стороне боевиков, заявил, что его отряд на 90% состоит из россиян.
Также он возмущается тем, что местные жители неохотно идут воевать на стороне России.
"В нашем отряде 90% россиян, остальные — жители Донецка. Они себя называют русскими. Из россиян половина уральцев, половина — сибиряков", - рассказал депутат в интервью уральскому ресурсу Ура.ру.
Он твердо уверен, что обязан учавствовать в войне.
"Я буду здесь защищать своих братьев славян и русскую землю от фашистов", - заявил Негребецких.
Читайте такжеВ Костроме нашли свежие могилы российских десантниковПри этом он "в шоке", потому что жители Донбасса не рвутся воевать на стороне захватчиков.
"Сам в шоке: они едут в Россию, а мы приезжаем сюда! Они свою землю не хотят защищать! Мне вчера один дедушка сказал: «Да мне без разницы, кто будет, лишь бы пенсию платили». Ветеран войны, весь в орденах и медалях. У меня челюсть отвисла, я ничего больше сказать не мог. Что сказать человеку, который имеет ордена и медали, а ему без разницы, кто будет платить пенсию — фашисты или наши", - говорит боевик.
Также он рассказал о неудачном штурме донецкого аэропорта, при котором боевики понесли большие потери.