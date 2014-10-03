Боевик признался, что устал выносить трупы товарищей после штурма аэропорта

Об этом рассказал один из российских боевиков Александр Негребецких в интервью ura.ru.

"Уже восьмой день воюем. Позавчера нас просто предали. Расстреливали, как хотели. Неграмотное руководство командования нас «слило». Из-за этого понесли очень большие потери и устали выносить своих товарищей. Один боец принес своего брата-близнеца мертвого, потому что у нас закон: своих не оставляем", - рассказал боевик.

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"Нас 100 человек, которые штурмуют аэропорт. На другой стороне воюет 7,5 тыс. человек. Чем больше народу, тем больше потерь. Даже сотни много. Надо профессионалов 3-4 группы, всего где-нибудь 90 человек. А не стадо баранов, которое просто идет под пули", - заявил Негребецких в интервью.

Как сообщал УНИАН, во время штурма донецкого аэропорта отряды боевиков понесли тяжелые потери, уничтожено несколько танков, был разгромлен российский спецназ.