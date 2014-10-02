В Крыму замечен поезд с БТРами с надписями "За Донбасс" и "За Новороссию"

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"По оперативной информации, на станции Остряково во временно оккупированном Крыму зафиксирован грузовой поезд с платформами, на которых размещены 5 БТРов с надписями "За Донбасс" и "За Новороссию"", - отметил он.

Представитель СНБО допускает, что "это может быть ротация тех сил, которые находятся недалеко от административной границы с Херсонской областью".