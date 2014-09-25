МИД России впервые официально признал "Новороссию"
Министерство иностранных дел РФ впервые употребило термин "Новороссия" к контролируемой террористами частей Донецкой и Луганской областей на официальном уровне.
Об этом свидетельствует сообщение ведомства относительно переговоров Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри, пишет ZN.UA.
В частности, по версии МИД России, в рамках встречи обсуждалось "налаживание диалога между властями Киева и руководством Новороссии".
Обсуждалась ситуация в Украине в контексте предпринимаемых усилий по обеспечению устойчивого перемирия на Юго-Востоке и налаживания прямого диалога между властями в Киеве и руководством Новороссии в контексте выполнения ими минских договоренностей на основе мирных инициатив Президента России В.В.Путина.
Читайте такжеПутин начинает процесс сливания "Новороссии" - нардеп
Как мы видим, термин употреблен осознанно и без кавычек.
Также примечательно, что перед встречей с Керри, Лавров называл конфликт исключительно украинским. "Украинцы встречались в Минске несколько раз. Они подписали там два документа, представители ОБСЕ и России помогали наладить этот диалог", — отмечал Лавров.
Такое заявление он сделал после комментария о гордости относительно второго места в списке мировых угроз.
До этого президент России не раз использовал слово "Новороссия". Особенно показательно это стало после вторжения войск РФ в Украину, когда Путин призвал терорристов вывести из окружения украинских военных, назвав свое обращение на официальном сайте президента "К ополченцам Новороссии".