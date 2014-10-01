Украина не спешит решать вопрос освобождения из плена бойцов добровольческих батальонов - Семенченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военных под Иловайском заявил командир батальона “Донбасс” Семен Семенченко.

По его словам, только из его батальона в плену террористов находятся 120 бойцов, а освобождены немного больше 20.

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Семенченко отметил, что, по имеющейся информации, пленные из добровольческих батальонов распределены в разных местах к разным боевикам.

“Освобождают в первую очередь пленных ВСУ. Я понимаю, что это тоже наши военные, но пленных из добровольческих батальонов, как правило, не отдают”, - сказал он и отметил, что, учитывая такой ход событий, на прошлой неделе вопросами освобождения бойцов добровольческих батальонов начали заниматься их руководители.