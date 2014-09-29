Из плена за две недели освободили 468 украинцев - СБУ

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко в интервью телеканалу "112".

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"Мы процентов на 99 понимаем в действительности, сколько людей, где исчезли и кто является их близкими родственниками, которые должны первыми получить информацию об их судьбе. Мы сегодня можем и сообщаем, что в течение последних двух недель освобождены 468 граждан Украины, возвращено останки тел погибших, или тех, кого смогли забрать родственники, и военных и не военных, пострадавших вследствие артиллерийских и других актов против них, еще 12 человек", - заявил Наливайченко.

"Но в течение последнего месяца... мы можем говорить, что более 1 тыс. людей (освобождены из плена, - ред.)", - добавил глава СБУ.