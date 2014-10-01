„Свобода” замыкает список партий, проходящих в парламент, - исследование

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные Всеукраинской социологической службой 1 октября.

По информации ВСС , первая пятерка лидеров за электоральными предпочтениями населения выглядит следующим образом: Блок П.Порошенко (26,2%), Радикальная партия О.Ляшко (8,1%), "Батькивщина" (7,6%), "Свобода" (6,1%), "Гражданская позиция" и "Народный фронт" (по 4,3% голосов). Далее расположились „Сильная Украина” (3,1%) и „Самопомощь” (2,1%). Коммунистическая партия и Оппозиционный блок набирают 1,6% и 1,2% соответственно.

Директор по научным вопросам ВСС Борис Сагалаков отметил, что на результаты выборов повлияет ситуация на востоке страны.

«Думаю, что явка на востоке будет не очень высокая, поэтому судьбу выборов будут решать западная и центральная Украина. Отсутствие востока и Крыма дает национально-демократическим силам возможность провести в Совет своих кандидатов по партийным спискам», - отметил социолог.

На вопрос, „Чем обусловлен ваш выбор данной политической силы?” большинство (39,1%) опрошенных ответила „надеждой на позитивные изменения, связанные с партией”. Еще 26,5% объяснили свой выбор протестом против ухудшения жизни, 24,9% - доверием к лидеру партии/блока, 22,2% - практической деятельностью партии/блока. Еще 15,9% опрошенных объяснили свой выбор отсутствием лучшего варианта.

В то же время около 20% опрошенных до сих пор не определились, собираются ли они принимать участие в голосовании. Еще около 64% опрошенных готовы принять участие в парламентских выборах, а 16% - не собираются голосовать вообще.

Всеукраинский опрос населения был проведен методом личного интервью 15-21 сентября 2014 года во всех областях Украины (за исключением АР Крым, а в Донецкой и Луганской областях только в районах, контролируемых украинскими властями) и городе Киеве.

Всего по случайной трехступенчатой выборке с квотным отбором на конечном этапе с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1600 респондентов (возможна погрешность не превышает 3,2%).