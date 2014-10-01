Глава МВД рекомендует радикалам не бить политиков

Об этом министр написал на своей странице в соцсети. По его словам, "еще пару разбитых лиц шуфричей, линчеванных пилипишиных и Европа отвернется от нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже".

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"Господа радикалы, не будьте маргинальными дебилами - не идите в тупое инстинктивное и спровоцированное желание судить правом толпы", - подчеркнул Арсен Аваков.

По словам министра, нужно принимать законы - "такие, как недавний люстрационный, – назначим и законную меру наказания и меру ответственности - цивилизованно и достойно статуса украинца". "Иначе - провокация пещерного хаоса и войны на ожесточение внутри страны, в помощь внешнему врагу. Они, вчерашние - будут вас провоцировать на низменные чувства. Они уже вас спровоцировали. Но явите ж высокий дух революции достоинства. Не уподобляйтесь люмпенизированным дикарям. Украина - европейская страна!", - обратился к радикалам Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для народного депутата и кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию не явился. Позже активисты напали на него, когда он давал интервью отдельным СМИ.