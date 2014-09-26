Депутата Пилипишина облили краской и бросили в мусорник (фото)

Об этом на странице в Facebook сообщила Стража Киева.

"Коррупционер-фальсификатор Виктор Пилипишин, который голосовал за диктаторские законы 16 января, сегодня попытался спокойно зарегистрироваться в кандидаты в депутаты, будто Революции в стране не было", - отмечается в сообщении.

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"Но возмущенная общественность дала ему понять, что место его на свалке истории и облила его красной краской, чтобы помнил, что его голосования в Верховной Раде привели к смертям невинных", - отмечается на странице "Варта Києва".

В четверг вечером активисты находятся под ЦИК, чтобы не допустить Пилипишина к регистрации.