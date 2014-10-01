Тымчук: в Донецке исчезают российские военные

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"По утверждениям террористов, это свидетельствуе о деятельности в городе проукраинских партизан", - написал Дмитрий Тымчук.

Кроме этого, он сообщил, что в городе продолжаются перестрелки между отдельными группами боевиков, а также обстрелы с их стороны подразделений армии РФ. "Подобные случаи зафиксированы в районе Донецка (поселок Фрунзе, район обустроенной базы российских войск), Докучаевск, Красный Луч (между местными боевиками и российскими казаками). В ходе перестрелок используются тяжелые вооружения", - отметил Дмитрий Тымчук.