В освобожденных городах Донбасса контрразведка СБУ задержала семерых боевиков



Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, неподалёку от города Краматорска задержаны два боевика из незаконного преступного формирования «Волчья стая». Установлено, что 42-летний местный житель по прозвищу «Связист» обеспечивал бесперебойную связь для так называемого оперативного штаба «ДНР» сначала в Краматорске, а позже – в Донецке. По заданию российского военного с позывным «Гора» «Связист» за денежное вознаграждение устанавливал средства радиосвязи на танки и БТРы бандформирования «Волчья стая».

Еще одним «работником» этого же незаконного военизированного формирования оказался гражданин Украины, 1992 г.р., по прозвищу «Механик», который в «свободное» от боев время в своей ремонтной мастерской восстанавливал боевую технику террористов.

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Во время ведения боевых действий «Связист» и «Механик» были задействованы в вооруженных нападениях на украинские блокпосты, совершении терактов и диверсий в мирных кварталах с целью запугивания местных жителей и компрометации украинских военных. Во избежание ответственности, оба вернулись в Краматорск, чтобы скрыться среди мирных жителей и, по их словам, пересидеть зиму.

Под городом Волноваха в Донецкой области задержали двух «пропагандистов» раскола Украины, граждан Украины «К», 1958 и «Б», 1971 гг.р. Следствием установлено, что «Б» в мае с.г. был активным организатором и координатором незаконного референдума, вербовал местное население в ряды «ДНР», призывал к подрывным акциям против государственной власти. Его соратник «К» инициативно стал информатором – собирал и передавал боевикам созданного из числа криминалитета незаконного преступного формирования «Оплот» разведданные о дислокации и перемещении сил АТО.

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В Луганской области подразделением контрразведки задержан двадцатилетний боевик – член диверсионной группы незаконного формирования так называемого «Казачья национальная гвардия Большого войска донского». Установлено, что в состав преступной группы входило еще 11 вооруженных боевиков, которые вели боевые действия против сил АТО в районе села Попасная Луганской области. После освобождения украинскими силами территорий Луганской области «диверсант-разведчик» затаился в предместье и ожидал новые задания своих кураторов из т.н. «ЛНР».

В рамках ст.258 Уголовного кодекса Украины в отношении задержанных осуществляются оперативно-следственные действия.