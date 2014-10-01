Независимые СМИ в аннексированном Крыму ждут санкции

Об этом 30 сентября на первом заседании комитета «Госсовета» Крыма по информационной политике, связи и массовым коммуникациям сообщила т.н. замминистра внутренней политики, информации и связи республики Юлия Мартынова, передает Крым. Реалии.

Как сообщает «рупор» самопровозглашённого правительства Крыма сайт Крыминформ, члены комитета подняли вопрос «агрессивной информационной политики по отношению к российскому Крыму, проводимой рядом СМИ как внутри республики, так и за ее пределами». В частности, речь шла об информационном портале «События Крыма он-лайн».

«Заголовки статей там явно провокационные. Я хотел бы знать, что это за информационный портал, действует ли он на территории Крыма и кто его хозяева», - поинтересовался депутат Александр Шевцов.

Читайте такжеГосдума приняла закон, который запрещает иностранцам контролировать российские СМИ

Замминистра отметила, что подобного рода вопросы у членов парламентского комитета могут возникнуть не только к одному средству массовой информации.

«На территории Республики Крым будут до конца года действовать все те СМИ, которые были зарегистрированы по законодательству Украины, поскольку им были выданы соответствующие лицензии. До 1 января 2015 года у всех средств массовой информации есть время, чтобы пройти перерегистрацию, зарегистрировать юридическое лицо в соответствии с российским законодательством и получить лицензию в Роскомнадзоре», - напомнила Мартынова.

После этого, по словам замминистра информации, Роскомнадзор получает право применять соответствующие санкции к подобным провокационным СМИ.

«До этого момента применить санкции невозможно, поскольку СМИ находятся вне российского правового поля», - пояснила Мартынова.

Со своей стороны глава комитета Сергей Шувайников уточнил, что редактор веб-издания «События Крыма он-лайн» Руслан Югош находится за пределами Крыма.

Читайте такжеЖителей оккупированного Крыма весной собираются призвать в армию РФ

«Фактически, это грантоеды – либо деньги Киева, либо Европы, либо Америки. Мы это прекрасно понимаем, что люди на этом зарабатывают. Я не сомневаюсь, что проживающие в Крыму журналисты для выживания подрабатывают там. Интернет не имеет границ, в любом месте Украины можно размещать информацию и делать свое отрицательное дело по отношению к Крыму, беря любой факт и использовать с негативной точки зрения. Это уже приемы психологической информационной войны, которая всегда была, есть и будет. Вопрос только в том, что мы можем этому противопоставить», – пояснил Шувайников.

Как сообщалось, крымская «полиция» пыталась запугать мать известного крымского журналиста Руслана Югоша. 2 июня одному из основателей портала «События Крыма» Руслану Югошу позвонили из отдела по борьбе с киберпреступностью главка «полиции» и пригласили на беседу. Журналист отказался от встречи, сославшись на то, что он находится за пределами полуострова.

На следующий день в отделении «полиции» оказалась его пожилая мать. У нее пытались выяснить подробности о профессиональной деятельности ее сына и пугали возможными проблемами, которые могут возникнуть у Руслана, если он не прекратит «портить репутацию Крыма».