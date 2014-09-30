Террористы ведут информационную войну, чтобы обмануть наблюдателей - пресс-служба АТО

Об этом сообщает пресс-служба АТО.

"Ранее, неоднократно выявлялись случаи так называемых "переодеваний" и со стороны сотрудников ФСБ, которые надевали форму террористов и уговаривали окруженных украинских десантников отходить в сторону России, и со стороны боевиков, которые одевшись в форму украинских военных расстреливали мирных жителей и их транспортные средства", - говорится в сообщении.

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В АТО отмечают, что такие действия имели целью решить тактические задачи по введению противника в заблуждение, а также дискредитацию украинских военных среди местного населения.

"Сейчас подобные мероприятия выходят далеко за пределы тактических задач, и имеют целью влияние на международных наблюдателей, которые прибыли в Украину для проведения мониторинга ситуации по соблюдению договоренностей сторонами-подписантами. То есть в ведении информационной войны боевики вышли на стратегический уровень", - отметили в АТО.