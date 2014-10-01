МАГАТЭ осудило попытки России присвоить ядерные объекты в Крыму
01:43, 01 октября 2014Политика
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В МАГАТЭ резко осудили попытки России использовать агентство для установления контроля над украинскими ядерными объектами на оккупированном Крымском полуострове.
МАГАТЭ осудило попытки России присвоить ядерные объекты в Крыму / РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
По словам пресс-атташе ведомства Евгения Перебийноса, на заседании 58-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ делегация Украины под руководством главы Госинспекции ядерного регулирования Украины Сергея Божко подтвердила непрекословное выполнение соглашений о нераспространении ядерного оружия.
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Также, подчеркнул Перебийнис, Украина потребовала от МАГАТЭ продолжить применять гарантии к ядерному материалу, находящемуся на территории нашей страны, в том числе в Крыму.
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