МАГАТЭ осудило попытки России присвоить ядерные объекты в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По словам пресс-атташе ведомства Евгения Перебийноса, на заседании 58-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ делегация Украины под руководством главы Госинспекции ядерного регулирования Украины Сергея Божко подтвердила непрекословное выполнение соглашений о нераспространении ядерного оружия.

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Также, подчеркнул Перебийнис, Украина потребовала от МАГАТЭ продолжить применять гарантии к ядерному материалу, находящемуся на территории нашей страны, в том числе в Крыму.