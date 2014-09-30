Тарута высказался против создания Приазовской области

Об этом губернатор региона заявил сегодня на встрече со студентами Мариупольского государственного университета, отвечая на вопрос о возможности образования новой административно-территориальной единицы из подконтрольной украинской власти территории региона.

Об этом пишет "Сегодня".

Сергей Тарута сказал, что сегодняшняя структура Донецкой области наиболее оптимальна с точки зрения экономики, потому необходимо восстановить границы региона.

"Нам нужно глобализироваться, а не создавать удельные княжества", – заявил Тарута.

При этом он уверен, что решить проблемы области сможет децентрализация, при которой основная часть полномочий перейдет от центральной власти местным советам. Также губернатор прокомментировал и вынужденный переезд ряда донецких высших учебных заведений в другие регионы Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы все желающие студенты и преподаватели смогли переехать на новое место дислокации вузов. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы там их проживание было бесплатным, чтобы преподаватели своевременно получали зарплаты, а студенты – стипендии", – сообщил Сергей Тарута.

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Говоря о сложившейся в области общественно-политической ситуации, губернатор отметил, что настроения людей по отношению к так называемой "ДНР" значительно изменились. Жители области увидели, к чему привела деятельность этой организации.

"Весной так называемую республику поддерживали в основном пенсионеры – они хотели получать большую российскую пенсию, при этом не думая о том, какие там цены. И за это их нельзя осуждать – они, по сути, выступали за возрождение советского союза и таким образом выбирали не будущее, а прошлое", – сказал Сергей Тарута и подчеркнул, что регион должен смотреть в будущее, которое за молодежью.

Вместе с тем, председатель облгосадминистрации сообщил, что его программа по организации бесплатного посещения европейских стран для студентов остается в силе, и облгосадминистрация работает над тем, чтобы в нынешних непростых условиях она смогла заработать.