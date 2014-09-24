Донецкий национальный университет будет переведен в Винницу
16:12, 24 сентября 2014Общество
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Донецкий национальный университет будет переведен в Винницу.
Квит сообщил, что ДонНУ переведут в Винницу / фото telegraf.com.ua
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Квит на своей странице в соцсети.
Читайте такжеСтуденты ДонНУ будут просить об эвакуации ВУЗа"Донецкий национальный университет будет иметь кампус в Виннице. Вместе с ректором и активистами мы провели пресс-конференции на эту тему. Обсудили материально-технические и организационные вопросы. Сначала туда поедет только ректор для выбора соответствующих корпусов. Уже есть несколько предложений. Форма обучения будет очно-дистанционная. Но значительная часть преподавателей и студентов будет учиться и работать в Виннице",– сообщил министр.
Post by Serhiy Kvit.
Донецкий национальный университет переезжает в Винницу
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