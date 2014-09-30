Избитого Шуфрича увезли в частную клинику

Об этом пишет ТСН со ссылкой на советника главы Одесской ОГА Зою Казанжи.

Во время сегодняшней стычки в Одессе пострадал и еще один регионал - Николай Скорик. Сейчас и ему, и Шуфричу оказывают помощь в частной скорой.

Читайте такжеВ Одессе до крови избили Шуфрича (видео)

"Уточняют, что Николай Скорик сейчас в "Инто-сане" (это частная скорая помощь в Одессе), ему, как и Шуфричу, оказывают помощь. Избили обоих", - написала Казанжи в Facebook.