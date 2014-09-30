Избитого Шуфрича увезли в частную клинику
17:10, 30 сентября 2014Политика
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После жестокого избиения в Одессе народный депутат Нестор Шуфрич находится в частной клинике.
Шуфрича отвезли в клинику / ТСН
Об этом пишет ТСН со ссылкой на советника главы Одесской ОГА Зою Казанжи.
Во время сегодняшней стычки в Одессе пострадал и еще один регионал - Николай Скорик. Сейчас и ему, и Шуфричу оказывают помощь в частной скорой.
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"Уточняют, что Николай Скорик сейчас в "Инто-сане" (это частная скорая помощь в Одессе), ему, как и Шуфричу, оказывают помощь. Избили обоих", - написала Казанжи в Facebook.
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