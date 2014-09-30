Глава МИД Австрии: российские войска должны быть выведены также из Крыма

Об этом заявилв министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц в интервью российской газете "Коммерсантъ".

По его словам, от взаимных санкций страдает не только Россия, но и страны Евросоюза. Однако ЕС обязан реагировать на нарушения норм международного права. "Мы сделали это не силовыми, а политическими методами, а именно санкциями", - пояснил министр.

Читайте такжеАвстрия предоставит ОБСЕ беспилотники для мониторинга ситуации на Донбассе

Евросоюз "готов платить эту цену", отметил глава австрийского МИД, добавив, что санкции - не самоцель и "никто не рад тому, что они понадобились". Перспективы санкций против России австрийский министр прокомментировал так: "Посмотрим, как будет развиваться ситуация".

По словам Себастьяна Курца, Евросоюз рассчитывает на мирное урегулирование конфликта в Украине с помощью переговоров. По его мнению, режим прекращения огня на востоке страны "держится". "Теперь необходимо сделать все, чтобы реализовать и остальные пункты минских договоренностей. В частности, с территории Украины должны быть выведены все российские военнослужащие - не только с юго-востока страны, но, с нашей точки зрения, и с Крыма", - подчеркнул министр.

ЕС не стремится навязывать Украине выбор - "либо с Евросоюзом, либо с Россией", добавил дипломат. "Украина должна иметь возможность сотрудничать с обеими сторонами", - отметил Себастьян Курц.