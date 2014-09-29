Центр Харькова патрулируют бронеавтомобили Нацгвардии
К патрулированию центральных улиц Харькова сегодня присоединились бойцы Национальной гвардии на бронированных автомобилях.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной милиции.
"Накануне харьковчане имели возможность видеть на центральных улицах города тяжелую технику, на которой несут службу сотрудники спецподразделений милиции, а сегодня к патрулированию присоединились бойцы Национальной гвардии МВД Украины на новеньких "КрАЗ Кугуар", - заявил представитель харьковской милиции Сергей Бирбасов.
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По его словам, в настоящее время общественный порядок на Харьковщине находится под полным контролем правоохранителей, которые не допустят попыток дестабилизации ситуации в регионе.
Кроме того в центре города по рекомендации милиции закрыли станции метро "Университет" и "Госпром", сообщают в пресс-службе харьковской милиции. Рекомендация была дана потому, что на площади Свободы, где расположены указанные станции, собираются люди (у постамента снесенного накануне памятника Ленину).