Милиция закрыла дело по факту сноса памятника Ленину в Харькове

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в Харьковской области. "В связи с распоряжением губернатора Харьковской области Игоря Балуты от 28 сентября 2014 года №517 "Об урегулировании ситуации в области относительно памятников эпохи тоталитаризма" следователем было принято решение о закрытии уголовного производства по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса ("уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении.

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Начальник ГУ МВД в Харьковской области Анатолий Дмитриев добавил, что во время демонтажа памятника Ленину в Харькове никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники милиции Харькова продолжают обеспечивать охрану общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября председатель Харьковской ОГА Игорь Балута выдал распоряжение об исключении памятника Ленину из реестра памятников и о демонтаже монумента. После брифинга губернатора активисты со второй попытки снесли памятник.