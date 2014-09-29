Вышедшие из плена украинские военные: "Нас захватили российские солдаты" – Reuters

Как сообщает Reuters, это стало очередным свидетельством присутствия на востоке Украины войск из России, которое отрицает Москва.

На вопрос о том, как они оказались в плену, ответил мужчина, представившийся Алексеем Кошеленко из 93-й бригады украинской армии.

"24-25 августа, когда зашли российские войска, мы попали в котел в Иловайске", - сказал он, назвав небольшой город, расположенный между Донецком и российской границей.

Читайте такжеИз плена освобождены более тысячи украинцев - Порошенко"Нас "Градом" оббили, а потом войска просто смели. За 20 минут полностью всех уничтожили. Многие погибли, многие пропали без вести. Войска были российские. Они сказали, что десантно-штурмовой батальон. Там был майор, они сами сказали нам, что из Костромы".

Еще один пленный украинский военный - Андрей Крупа из 51-й бригады - при освобождении рассказал, что этот отряд десантников был не единственным в тех местах. Он говорит, что сам попал в плен к российским военным в том же месте рядом с поселком Зеркальный, где были захвачены российские десантники, но на следующий день.

"Это были русские солдаты, - ответил он на вопрос, кто его захватывал. - Мы их 24-го (августа) взяли в плен. С Костромы солдаты, десантники".

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки из плена были освобождены 30 украинских военных.