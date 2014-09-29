Вышедшие из плена украинские военные: "Нас захватили российские солдаты" – Reuters
Пленные украинские военные во время освобождения сказали, что были захвачены российскими солдатами.
Как сообщает Reuters, это стало очередным свидетельством присутствия на востоке Украины войск из России, которое отрицает Москва.
На вопрос о том, как они оказались в плену, ответил мужчина, представившийся Алексеем Кошеленко из 93-й бригады украинской армии.
"24-25 августа, когда зашли российские войска, мы попали в котел в Иловайске", - сказал он, назвав небольшой город, расположенный между Донецком и российской границей.
Читайте такжеИз плена освобождены более тысячи украинцев - Порошенко"Нас "Градом" оббили, а потом войска просто смели. За 20 минут полностью всех уничтожили. Многие погибли, многие пропали без вести. Войска были российские. Они сказали, что десантно-штурмовой батальон. Там был майор, они сами сказали нам, что из Костромы".
Еще один пленный украинский военный - Андрей Крупа из 51-й бригады - при освобождении рассказал, что этот отряд десантников был не единственным в тех местах. Он говорит, что сам попал в плен к российским военным в том же месте рядом с поселком Зеркальный, где были захвачены российские десантники, но на следующий день.
"Это были русские солдаты, - ответил он на вопрос, кто его захватывал. - Мы их 24-го (августа) взяли в плен. С Костромы солдаты, десантники".
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки из плена были освобождены 30 украинских военных.