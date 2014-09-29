Из плена освободили еще 30 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, среди освобожденных - 27 военнослужащих Вооруженных сил Украины, два бойца Национальной гвардии и один пограничник.

Читайте такжеИз плена освобождены более тысячи украинцев - ПорошенкоВсего из плена освобождено более тысячи военнослужащих и мирных жителей, сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли 9 военных, еще 27 получили ранения.