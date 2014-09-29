Мариупольцев просят сохранять спокойствие - в районе аэропорта проходят стрельбы

В Мариуполе в районе аэропорта проходят плановые учебные стрельбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета. Читайте такжеУтром в Мариуполе обстреляли блокпост «Сегодня в течение дня в районе «Аэропорта» ведутся плановые учебные стрельбы», - говорится в сообщении. «Просьба всех жителей и гостей Мариуполя сохранять спокойствие, угрозы городу нет», - сообщает горсовет.

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