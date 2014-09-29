Бойцы батальона «Сич» уничтожили десяток сепаратистов за одну ночь «перемирия»

За бойцами батальона «Сич» было закреплено 4 блокпоста: 26, 27, 28 и Д1. Как отмечают военные, на одном из блок-постов не было спокойной ночи, несмотря на перемирие.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили 50 боевиков и 2 системы "Тюльпан"

В частности, бойцами «Сечи» на блок-посту Д1 за ночь было уничтожено около 10-ти сепаратистов. Удалось уничтожить машину с семью террористами, которые пытались окольными путями подъехать к позиции украинских военных, сообщает Обозреватель.

Также вблизи блок-поста было уничтожено диверсионную группу террористов, которая трижды за ночь пыталась проникнуть на подконтрольную украинским военным территорию.

«Бойцы батальона «Сич» выехали на передовую, чтобы помочь нашим военным в охране подконтрольных нам территорий. О наступлении сейчас речь не идет, ведь у нас так называемое «перемирие». Благодаря нашим бойцам много парней, что находятся уже около месяца в зоне АТО смогли наконец нормально отдохнуть за последнее время, потому что замена их не спешит ехать», - рассказал командир 1-й роты батальона ОП «Сич» Богдан Павлик.

Павлик также сообщил, что ночью бойцы «Сечи» благодаря тепловизору обнаружили машину с отключенными фарами, которая двигалась в направлении блок-поста, и уничтожили ее благодаря быстрому реагированию и сотрудничеству с Нацгвардией и бойцами «Киевской Руси».

«Сичевики» также обнаружили места размещения вражеских снайперов и передали их координаты «Киевской Руси», которая несколькими залпами из БРДМ уничтожила снайперские позиции.

Бойцам «Сечи» на 27-м блок-посту удалось задержать так называемую «гуманитарку» для сепаратистов - 10 ящиков водочных изделий и хлеб, которые сепаратисты везли в Горловку.

«Мы остановили авто с подозрительным грузом. Когда проверили содержимое машины, обнаружили там 10 ящиков водочных изделий. Перевозчики, кстати, лица кавказской национальности, пытались с нами всячески договориться, чтобы мы пропустили их «гуманитарку» в Горловку. Разгрузив машину, водители думали, что мы оставим все себе. Наши бойцы показали, что будет с каждым пособием сепаратистов или же с подозрительной «гуманитаркой» - все 200 бутылок водки были показательно расстреляны», - рассказал боец батальона «Сич» Сергей Сергеевич.

Напомним, батальон особого назначения «Сич» отправился в зону АТО 26 августа. Большинство состава батальона - члены ВО «Свобода». Народные депутаты «Свободы» поочередно сопровождают бойцов во время пребывания на востоке.