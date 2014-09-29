Россия перебросила на границу оккупированного Крыма с материком 10 БТРов, 10 танков и 3 "Града"
В оккупированном Крыму продолжается передислокация подразделений ВС России.
Российские военные перебросили в район населенного пункта Армянск в оккупированном Крыму 10 БТРов, 10 танков и 3 установки «Град».
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
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«На временно оккупированной территории АР Крым продолжается передислокация подразделений ВС РФ. Поблизости н.п. Армянск позиции российских военных усилены 10 БТРами, 10 танками и 3 реактивными системами залпового огня «Град», - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, сегодня, 29 сентября, в 04.55 кораблем морской охраны «Донбасс» зафиксирован пролет над Мариупольским портом на высоте приблизительного до 1 км одного беспилотника.