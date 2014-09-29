В Донецке не прекращаются бои, гремят взрывы в районе аэропорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, бои в районе донецкого аэропорта не прекращаются.

Вместе с тем, в городе продолжаются ремонт газопроводов и электрических сетей. Проведение работ в Киевском и Куйбышевском районах осложняется непрекращающимися обстрелами.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 27 - раненыПо информации коммунальных служб, за последние несколько суток обстрелом подверглись Петровский, Куйбышевский и Северный водопроводные узлы, но несмотря на это они продолжают функционировать и подавать воду жителям.

После успешно проведенных ремонтных работ на канале «Северский Донец-Донбасс», Донецку увеличен объем подаваемой воды на 20 тысяч кубометров в сутки, однако проблемы с водой в ряде районов сохраняются.