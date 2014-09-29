В аэропорту Донецка танк боевиков расстрелял украинский БТР: погибли 7 десантников
10:39, 29 сентября 2014Политика
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В донецком аэропорту погибли 7 бойцов 79-й отдельной аэромобильной бригады.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер в зоне АТО, советник президента Юрий Бирюков.
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"79-я: 7 погибших, 9 раненых в донецком аэропорту. Прямое попадание из танка в БТР. Раненых эвакуировали. Сепарские танки подожгли", - отмечается в сообщении.
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