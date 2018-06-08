Вехи недели. Президентский бенефис, массовый старт в депутаты и национальные особенности люстрации

Президенту не пришлось отдуваться перед прессой за 100 дней своего правления. По сравнению с сеансами общения со СМИ в исполнении Виктора Януковича пятому главе государства было легко: практически ни один журналист не поставил вопрос, на который у гаранта Конституции не было ответа. Порошенко демонстрировал, что держит руку на пульсе событий, сверяется со «Стратегией 2020» и готов продолжать реализацию мирного плана на Донбассе. Правда, с последним, по независящим от главы государства причинам, есть сложности: Россия столь интенсивно наводнила регион оружием, что впору говорить о сомализации подконтрольной так называемым ЛНР и ДНР территории Донбасса.

Петр Алексеевич не забыл ободрить соратников разной степени приближенности, оказавшихся в партии президентского имени. Глава государства с диссонирующим с общественным мнением оптимизмом подчеркнул, что уверен в каждом фигуранте предвыборного списка «Блока Петра Порошенко». Если учитывать, что парламентские выборы пройдут в отличных от 2012 года условиях, а глава государства заверил, что не допустит перекупщиков в храм законотворчества, эта уверенность может остаться никем не поколебленной. Интересно отметить публичный отказ от вмешательства в дела Верховной Рады Игоря Коломойского, заверившего в готовности сосредоточиться на управлении Днепропетровской областью.

Остальные перспективные политики не сидели, сложа руки. Арсений Яценюк из-за океана демонстрировал навыки ястреба, критикуя Владимира Путина и заметно диссонируя с президентским миролюбием. Еще до своего отлета в Нью-Йорк премьер вместе с главой государства и председателем правления Национального банка Валерией Гонтаревой провели сеанс укрощения курса гривны и банкирской алчности.

Юлия Тимошенко без устали призывала главу государства пересмотреть собственную кадровую политику и отношение к России. Оппозиционные политики из числа бывших «регионалов» активно появляются преимущественно в эфире FM-радиостанций.

Стремление Кремля провести «марши мира» в областных центрах южных и восточных регионов не только оказалось реализованным для галочки, но и получило асимметричный ответ в Харькове. Там участники проукраинского митинга не без содействия правоохранителей свалили наземь памятник Ленину, долгое время господствовавший над крупнейшей в Европе площадью Свободы.

Центральная избирательная комиссия, полномочия 12 из 15 членов которой истекли в июне этого года, продолжает организовывать избирательный процесс. Юридическая коллизия с нелегитимностью организаторов выборов дает надежду будущим неудачникам на обжалование их результатов в суде. На старт по партийным спискам выйдут 29 участников, окончательную численность претендентов на победу по мажоритарным округам ЦИК назовет 30 сентября. Показательно, что партийные вожди (особенно – претендующие на преодоление 5-процентного барьера) сосредоточились не на шлифовке предвыборных программ, а на ротациях в собственных списках, старательно изыскивая джокеров.

Спикер парламента Александр Турчинов подписал блуждавший 10 дней в коридорах Верховной Рады текст закона «Об очищении власти», который «регионалы» намерены обжаловать в Конституционном Суде. Тем временем в масштабах страны набирает силу «народная люстрация», в ходе которой в мусорных контейнерах оказываются различные политики.

Есть основания полагать, что это далеко не стихийное творчество масс, а циничная технология, способная зацепить не только прожженных сторонников Виктора Януковича, но и слишком ретивых гражданских активистов. Камуфляжные одежды многих кандидатов и соревнование на скорость засовывания чужими руками конкурента в мусорник могут стать трендом досрочных парламентских выборов.

Евгений Магда