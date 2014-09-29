Тягнибок: за поддержку сепаратизма нужно лишать гражданства

Об этом заявил лидер политической силы Олег Тягнибок.

По его словам, эта инициатива является продолжением люстрации и должна в первую очередь распространяться на представителей местной власти на востоке страны и отдельных народных депутатов.

„Без поддержки местной власти сепаратистские настроения на востоке страны были бы если не невозможны, то во всяком случае гораздо меньше. И вряд ли ситуация дошла бы до такого состояния, если бы местная власть еще тогда четко заявила о своей проукраинской позиции. Наоборот они начали подыгрывать сепаратистам, призывать к введению российских войск, и в результате мы получили кровопролитную войну”, - подчеркнул Тягнибок.

Он отметил, что в Верховной Раде Украины также до сих пор присутствуют люди, которые поддерживали сепаратизм и вели антиукраинскую пропаганду.

„Коммунисты в полном составе, „регионалы”, нынешние и бывшие, которые позволяли себе антиукраинскую риторику, прямо или завуалировано поддерживали сепаратистов, ездили в логово врага в то время, когда Россия ведет неприкрытую агрессию против Украины - все они также должны быть лишены гражданства и нести уголовную ответственность за свои действия”, - убежден лидер националистов.

Рядовые граждане, по мнению Тягнибока, которые поддерживали или поддерживают сепаратизм, также могут быть лишены гражданства Украины, но после тщательной проверки их действий.

„На востоке очень много людей, которым просто задурили голову. Но после того, как они воочию увидели, какая жизнь под властью сепаратистов, подавляющее большинство из них стали отчаянными патриотами Украины. Посмотрите на Славянск, Краматорск, другие города, которые освободила украинская армия. Там поддержка сепаратистов была самая большая, но когда наши войска освобождали эти города, люди плакали от радости. Хотя, конечно, есть и идейные сепаратисты. Таких необходимо лишать гражданства, избирательных прав, государственных льгот и социального обеспечения. Если они не признают государство Украина, то и государство имеет право отказаться от таких „граждан”, которые и в будущем будут выступать против нее’, - заявил Тягнибок.