У Порошенко выслушали харьковчан, требующих отставки Кернеса

Как информирует пресс-служба Киевского городского головы, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, который вчера отвел инициативную группу активистов с Крещатика на встречу в Администрацию президента.

По словам Кличко, чиновники Администрации президента выслушали требования активистов.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября активисты харьковского Автомайдана начали возле Администрации президента митинг с требованием отставки городского головы Харькова Кернеса.

Читайте такжеГенпрокуратура остановила расследование дел против Кернеса (документ)Позже активисты пришли на Крещатик, где перекрыли движение транспорта. Свои действия они объяснили тем, что не могут попасть к президенту. Активисты заявляли, что не уйдут с Крещатика, пока не встретятся с главой государства Петром Порошенко и не передадут ему требование об отставке мэра Харькова.

Активисты также требовали возобновить уголовные производства против Кернеса и экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина.

В свою очередь, Порошенко во время своей вчерашней пресс-конференции пообещал отреагировать на обращение харьковских активистов.

Киевский городской голова вмешался в ситуацию с блокированием проезжей части Крещатика, и убедил активистов не перекрывать улицу, а пойти с ним в Администрацию президента для решения их вопросов. После этого Кличко отвел активистов в АП.