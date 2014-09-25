Харьковчане перекрыли движение по Крещатику, требуя отставки Кернеса (фоторепортаж)

Об этом в Facebook сообщает Maidan Press Center.

"Мы уже пикетировали в Харькове, но нас не слушают. Нам нечего терять. Мы хотим, чтобы Харьков был украинским!" - заявили активисты.

Как уточняется, акция имеет название "Харьковщине - эффективную украинскую власть".

Впоследствии часть митингующих пошла к Администрации Президента Украины. Среди активистов - «Громадська Варта Харькова», «Харьковский общественный форум» и «Автомайдан» и другие общественные активисты.