Харьковчане перекрыли движение по Крещатику, требуя отставки Кернеса (фоторепортаж)
14:19, 25 сентября 2014Политика
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В Киеве активисты из Харькова перекрыли движение по Крещатику с требованием отставки мэра города Геннадия Кернеса.
Активисты из Харькова приехали в Киев / facebook.com/maidanpresscenter
Об этом в Facebook сообщает Maidan Press Center.
"Мы уже пикетировали в Харькове, но нас не слушают. Нам нечего терять. Мы хотим, чтобы Харьков был украинским!" - заявили активисты.
Как уточняется, акция имеет название "Харьковщине - эффективную украинскую власть".
Требования активистов / facebook.com/maidanpresscenter
Впоследствии часть митингующих пошла к Администрации Президента Украины. Среди активистов - «Громадська Варта Харькова», «Харьковский общественный форум» и «Автомайдан» и другие общественные активисты.
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