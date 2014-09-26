Кабмин предлагает ВР ратифицировать соглашение с Чехией о военных захоронениях
08:44, 26 сентября 2014Политика
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Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ратифицировать соглашение между правительствами Украины и Чехии о военных захоронениях.
Правительство предлагает Раде ратифицировать соглашение с Чехией о военных захоронениях / Фото УНИАН
Соответствующее распоряжение от 23 сентября 2014 г. № 886-р опубликовано на Правительственном портале.
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«Подать на ратификацию Верховной Радой Украины соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Чешской Республики о воинских захоронениях, совершенного 21 октября 2013 г. в г. Киеве», - говорится в документе.
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