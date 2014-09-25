Президент заявил, что будет требовать от Рады принять 14 октября закон об антикоррупционном бюро

Президент Украины Петр Порошенко требует от Верховной Рады Украины принять 14 октября закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции, которая посвящена представлению «Стратегии-2020».

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«От старого парламента 14 октября категорически буду требовать принятия закона о Национальном антикоррупционном бюро», - сказал Порошенко.