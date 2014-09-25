Президент заявил, что будет требовать от Рады принять 14 октября закон об антикоррупционном бюро
14:44, 25 сентября 2014Политика
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Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции, посвященной представлению ”Стратегии-2020”.
Рада может принять закон об антикоррупционном бюро в октябре / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко требует от Верховной Рады Украины принять 14 октября закон о Национальном антикоррупционном бюро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции, которая посвящена представлению «Стратегии-2020».
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«От старого парламента 14 октября категорически буду требовать принятия закона о Национальном антикоррупционном бюро», - сказал Порошенко.
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