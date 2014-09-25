В Варшаве Россия организовала пропагандистскую выставку во время совещания ОБСЕ

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше.

”Выставка, название которой ”Украина. За красной линией”, является выставкой, которая представляет фальшивый образ реальности. Это не Украина является агрессором, не она за красной линией, а Россия уже находится за двумя красными линиями и РФ начала агрессию против украинцев, а не наоборот”,- отметил он.

Собеседник агентства рассказал, что фотографии, представленные на этой выставке, которая официально посвящена памяти погибшего в зоне АТО в Украине российского журналиста Андрея Стенина, показывают, среди прочего, гражданских жертв якобы действий украинской армии.

Читайте такжеРоссия вложила в пропаганду девять миллиардов долларов - американский конгрессменОн отметил, что на самом деле нет доказательств того, что это действительно так, а многочисленные сообщения западных сми подтверждают, что мирные жители могли погибнуть во время обстрелов так называемыми пророссийскими ”ополченцами”.

Пекло также сказал, что Россия на Донбассе делала абсолютно неприемлемые для западного мира вещи, среди которых он вспомнил парад пленных в Донецке.

”Жаль, что она этих фотографий не выставила”, - отметил он.

Директор PAUCI тоже назвал эту выставку ”недопустимой манипуляцией”, отметив, что ОБСЕ не должна была позволить проведение ее в этом месте и при нынешних обстоятельствах.

Читайте такжеКанал "Звезда" сопроводил новость о Донбассе видеорядом о взрыве ракеты на БайконуреСреди около трех десятков фотографий, которые размещены на выставке, на нескольких изображены гражданские жертвы силового противостояния на Донбассе, под которыми написано, что эти люди погибли в результате обстрелов украинской армией.

На фото, которые были сделаны Стениным, также изображены униженные захваченные в плен украинские десантники под дулом автомата, место катастрофы малайзийского «Боинга» и события во время акций протеста в Киеве, которые привели к смене власти в Украине в феврале этого года.

Фото размещены в небольшом помещении в фойе отеля на пути к главному залу, где проходят пленарные заседания ежегодного совещания ОБСЕ, которое началась 22 сентября и будет длиться до 3 октября.